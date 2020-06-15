Телеком

«Ростелеком» создаст в Ростовской области «Безопасный город» до конца этого года

Телеком 15.06.2020 16:05
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15.06.2020 16:05


«Ростелеком» приступил к третьему, финальному этапу создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город» в Ростовской области. Национальный цифровой провайдер включит в единую систему обеспечения общественной безопасности все 55 административно-территориальных единиц Ростовской области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Благодаря современным информационным системам взаимодействия, контроля и мониторинга комплекс обеспечивает высокий уровень общественной и природно-техногенной безопасности, а также улучшает координацию действий региональных сил и служб. На сегодняшний день «Безопасный город» в Ростовской области включает видеонаблюдение, системы визуального контроля, анализа и мониторинга обстановки и вызова экстренных оперативных служб.
«Именно “Безопасный город” обеспечивал порядок на мероприятиях в Ростове-на-Дону в рамках Чемпионата мира по футболу 2018. Федеральные эксперты АНО “Цифровая экономика” на “Цифровой прокачке региона” отметили этот опыт как одну из самых успешных федеральных практик, сославшись в том числе на оценку международных экспертов. На сегодняшний день система интеллектуального видеонаблюдения позволяет сотрудникам правоохранительных органов предотвращать и раскрывать преступления и правонарушения “по горячим следам”», – прокомментировал Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».
«“Безопасный город” в Ростовской области – комплексная информационная система безопасности, которая способна выявлять происшествия, прогнозировать их последствия, в режиме реального времени информировать службы экстренного реагирования и в автоматизированном режиме принимать решения по ликвидации последствий ЧС и происшествий. “Безопасный город” объединяет данные из всех систем в одном интерфейсе с целью получения мощнейшего синергетического эффекта», – отметил Сергей Панов, директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. 
Напомним, что Ростовская область стала одним из восьми субъектов Российской Федерации, вошедших в состав рабочей группы нового федерального проекта «Цифровой регион». Задача экспертов – разработать лучшие федеральные практики и привести регионы к целевому состоянию развития с помощью цифровых и платформенных решений для экономики и социальной сферы.

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