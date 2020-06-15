Волгоградским школьникам разрешили открыть лица на ЕГЭ

Общество 15.06.2020 14:08
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15.06.2020 14:08
Сдавать ЕГЭ школьники смогут без масок. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня журналистам руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева.
По ее словам, рекомендации Роспотребнадзора по сдаче ЕГЭ есть, там указано, что школьники во время экзамена могут находиться без масок. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты во время ЕГЭ касается только преподавателей, которые должны находиться в масках.
Ранее, напомним, сообщалось, что школьники будут сдавать ЕГЭ в масках и перчатках. Однако обязательное ношение в местах общего пользования перчаток в регионе отменили из-за невыносимой жары. Теперь стало известно, что сдавать волнительные экзамены, которые идут несколько часов, школьники смогут без масок.
Первый экзамен пройдет уже 3 июля.
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