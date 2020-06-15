Общество

Волгоградским школьникам разрешили открыть лица на ЕГЭ

Общество 15.06.2020 14:08
0
15.06.2020 14:08


Сдавать ЕГЭ школьники смогут без масок. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщила сегодня журналистам руководитель Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева.
По ее словам, рекомендации Роспотребнадзора по сдаче ЕГЭ есть, там указано, что школьники во время экзамена могут находиться без масок. Обязательное ношение средств индивидуальной защиты во время ЕГЭ касается только преподавателей, которые должны находиться в масках.
Ранее, напомним, сообщалось, что школьники будут сдавать ЕГЭ в масках и перчатках. Однако обязательное ношение в местах общего пользования перчаток в регионе отменили из-за невыносимой жары. Теперь стало известно, что сдавать волнительные экзамены, которые идут несколько часов, школьники смогут без масок.
Первый экзамен пройдет уже 3 июля.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Общество
15.06.2020 13:04
Общество 15.06.2020 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2020 12:49
Общество 15.06.2020 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.06.2020 12:48
Общество 15.06.2020 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2020 11:26
Общество 15.06.2020 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2020 09:54
Общество 15.06.2020 09:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2020 09:26
Общество 15.06.2020 09:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2020 18:05
Общество 14.06.2020 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2020 16:19
Общество 14.06.2020 16:19
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2020 15:40
Общество 14.06.2020 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2020 14:20
Общество 14.06.2020 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.06.2020 11:54
Общество 14.06.2020 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2020 20:12
Общество 13.06.2020 20:12
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2020 15:08
Общество 13.06.2020 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2020 14:07
Общество 13.06.2020 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
13.06.2020 11:59
Общество 13.06.2020 11:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:04
Волгоградец идет под суд за наглую рубку ясеня под окнами многоэтажкиСмотреть фотографии
14:23
Следственные действия по делу школьника - «подрывника» из Волгограда попали на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:09
Роспотребнадзор: масочный режим останется в Волгоградской области надолгоСмотреть фотографии
14:08
Волгоградским школьникам разрешили открыть лица на ЕГЭСмотреть фотографии
13:35
Антитела к коронавирусу имеют 3% обследованных жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
Коронавирус унес жизни двух немолодых мужчин из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:20
В Волгограде 14-летний подросток планировал массовые убийства в школе с коктейлями МолотоваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:57
В Волгоградской области от коронавируса скончались 29 человекСмотреть фотографии
11:20
РУСАЛ открыл в Гвинее современный многофункциональный медицинский центрСмотреть фотографии
10:58
Оперштаб Волгоградской области подумает над продлением режима самоизоляцииСмотреть фотографии
10:48
Миллион рублей дадут за помощь в раскрытии убийства иностранного студента в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Группа экс-руководителей района Волгоградской области попалась на взяткахСмотреть фотографии
10:01
СК прокомментировал убийство иностранного студента медуниверситета в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:54
День России не сочли поводом для прогулок жителей Волгоградской области без справокСмотреть фотографии
09:34
Аудиторы КСП проверили строительство онкоцентра в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:26
Эксперты оценили уровень достатка волгоградских семей с детьмиСмотреть фотографии
19:30
В Волгограде зарезали студента медуниверситетаСмотреть фотографии
19:15
Главу представительства Волгоградской области в Москве щедро поощрили за успешную работуСмотреть фотографии
18:05
Волгоград и Камышин стали лидерами по количеству новых больных коронавирусомСмотреть фотографии
17:13
Депутатов Волгоградской облдумы бросает в жарСмотреть фотографии
17:02
В Волгоградской области дают бой клещам и комарамСмотреть фотографии
16:19
Порывистый ветер и грозы ожидаются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
Волгоградский хакер шантажировал жительницу Воронежской области ее личными фотоСмотреть фотографии
16:05
Летний зной не ускорил выздоровление больных с COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области лицам без ОМЖ дадут проголосовать за КонституциюСмотреть фотографии
14:20
В Волгограде возводят трибуны к параду Победы 24 июняСмотреть фотографии
12:24
В адскую жару в Волгоградской области жителей не пустят в лесСмотреть фотографии
11:54
В Волгоградской области за сутки коронавирус подтвердился у 108 человекСмотреть фотографии
10:47
Роспотребнадзор назвал неблагополучные по экологии районы Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:41
В Волжском семерка протаранила «Ленд Ровер»: водитель джипа в больницеСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 