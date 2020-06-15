Жителям Волгоградской области могут подготовить пляжи с разметкой





«Даже не знаю, что вам сказать», - так ответила сегодня руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева на вопрос журналистов, когда в регионе откроются пляжи. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге Ольга Зубарева все же прояснила позицию ведомства по этому вопросу. Так, по ее словам, за разрешением на открытие пляжей и подготовку их к купальному сезону в управление Роспотребнадзора еще никто не обращался. «Видимо, это связано с паводком», - отметила она.

При этом Ольга Зубарева подчеркнула, что Роспотребнадзором подготовлены рекомендации по работе пляжей в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Мы готовы дать разъяснения как физическим, так и юридическим лицам, кто к нам обратится. И даже выехать на площадки, которые готовят для летнего отдыха», - заверила она.

Напомним, ранее о намерении открыть городской пляж заявляли лишь власти Волжского. Однако предполагаемую дату с 10 июня пришлось перенести по причине затопления территории пляжа из-за затянувшегося половодья.