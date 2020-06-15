Общество

Жителям Волгоградской области могут подготовить пляжи с разметкой

Общество 15.06.2020 15:40
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15.06.2020 15:40


«Даже не знаю, что вам сказать», - так ответила сегодня руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ольга Зубарева на вопрос журналистов, когда в регионе откроются пляжи. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшнем брифинге Ольга Зубарева все же прояснила позицию ведомства по этому вопросу. Так, по ее словам, за разрешением на открытие пляжей и подготовку их к купальному сезону в управление Роспотребнадзора еще никто не обращался. «Видимо, это связано с паводком», - отметила она.
При этом Ольга Зубарева подчеркнула, что Роспотребнадзором подготовлены рекомендации по работе пляжей в условиях распространения коронавирусной инфекции. «Мы готовы дать разъяснения как физическим, так и юридическим лицам, кто к нам обратится. И даже выехать на площадки, которые готовят для летнего отдыха», - заверила она. 
Напомним, ранее о намерении открыть городской пляж заявляли лишь власти Волжского. Однако предполагаемую дату с 10 июня пришлось перенести по причине затопления территории пляжа из-за затянувшегося половодья.

Между тем, известно, что в рекомендациях Роспотребнадзора РФ, данных санаторно-курортным учреждениям, говорится об особой схеме функционирования пляжей. 
В частности, пляжное оборудование - шезлонги, раздевалки, ногомойки, кулеры с питьевой водой и др. – должно быть расставлено с соблюдением принципа социального дистанцирования. По возможности рекомендуется нанести сигнальную разметку, информацию о необходимости соблюдения принципа социального дистанцирования необходимо разместить при входе на пляж. Также необходимо рассчитать вместимость пляжа при соблюдении принципа социального дистанцирования, включив в указанный расчет площадь пляжа и длину уреза воды. Сотрудники пляжа должны контролировать соблюдение принципов социального дистанцирования отдыхающими, обеспечить ограниченный доступ отдыхающих, говорится в документе.
На фото: волжане не стали ждать открытия пляжа и открыли купальный сезон. 

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