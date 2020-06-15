Общество 15.06.2020 12:48
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15.06.2020 12:48
25 и 26 июня волгоградцы могут проголосовать за общественные территории, которые городские власти реконструируют в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.
В список дополнительно вошли территория у поликлиники № 30 по улице Ангарской, бульварная часть проспекта Жукова в Дзержинском районе, сквер Руднева и 2-я очередь парка за ЦКиД «Авангард» в Кировском районе, пешеходная зона вдоль улицы Пугачевской и площадь Чекистов – в Ворошиловском, территория у стадиона «Трактор» в Тракторозаводском. Принять участие в рейтинговом голосовании смогут все желающие. Участки будут открыты в каждом районе города с 9.00 до 17.00. Для получения бюллетеня при себе достаточно иметь паспорт с отметкой о регистрации на территории Волгограда.
В Центральном районе волгоградцев ждут в центре культуры и досуга «Родина», в Ворошиловском – в районном ДК на ул. КИМ, 5, в Тракторозаводском районе - во Дворце культуры Тракторозаводского района, а в Краснооктябрьском – в ДК им. Гагарина. Принять участие в голосовании жители Дзержинского, Советского и Кировского смогут в районных администрациях. Жителей самого южного района ждут в центре культуры и молодежной политики на ул. 50 лет Октября, 17.
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