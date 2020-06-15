В Волгоградской области от коронавируса скончались 29 человек

Здравоохранение 15.06.2020 11:57
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15.06.2020 11:57
Два человека скончались от коронавируса в Волгоградской области за истекшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, всего в регионе выявлено 29 смертельных случаев. За минувший день инфекцию обнаружили еще у 106 человек. Общее количество заболевших увеличилось до 4783 человек.
На сегодняшний день из инфекционных госпиталей выписано 1755 переболевших COVID-19.
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