В Волгоградской области от коронавируса скончались 29 человек





Два человека скончались от коронавируса в Волгоградской области за истекшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства России стопкоронавирус.рф, всего в регионе выявлено 29 смертельных случаев. За минувший день инфекцию обнаружили еще у 106 человек. Общее количество заболевших увеличилось до 4783 человек.

На сегодняшний день из инфекционных госпиталей выписано 1755 переболевших COVID-19.







