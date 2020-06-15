



РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, сообщает об открытии нового многофункционального медицинского центра для лечения инфекционных заболеваний в Гвинее.

Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, новый медицинский центр с высоким уровнем защиты персонала на 38 койко-мест в префектуре Фрия создан на базе действующего госпиталя боксито-глиноземного комплекса Friguia (БГК «Фригия»). Построенное медучреждение включает в себя изолированное инфекционное отделение, санитарнопропускной пункт для медперсонала, обсерватор, а также палату интенсивной терапии. Больничные палаты нового центра оснащены необходимым набором современного медицинского оборудования.

РУСАЛ стал одной из первых частных компаний, оказавших помощь Африке в борьбе с массовыми инфекционными заболеваниями – так в 2015 во время вспышки Эболы в регионе Киндия РУСАЛом был построен Научный клинико-диагностический центр эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ), который во время пандемии коронавируса первым начал принимать пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. К настоящему моменту там успешно вылечились более 100 человек, и столько же продолжают лечение.

В помощь гвинейскому здравоохранению РУСАЛом за 21 день создан новый многофункциональный центр, который стал уже вторым построенным Компанией в Гвинее медучреждением, где можно лечить пациентов с коронавирусом.

Директор по глиноземному бизнесу РУСАЛа Яков Ицков отметил: «РУСАЛ стремится не только соответствовать самым высоким стандартам в сфере добычи боксита и производства глинозема в стране, но и следовать лучшим практикам для защиты наших сотрудников, их семей и жителей региона от эпидемий и пандемий. В 2015 году Компания сделала все возможное, чтобы помочь Гвинее в борьбе с лихорадкой Эбола. Открытие нового Центра является важной частью нашего вклада в укрепление системы здравоохранения страны».