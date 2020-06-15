Здравоохранение

Оперштаб Волгоградской области подумает над продлением режима самоизоляции

Здравоохранение 15.06.2020 10:58
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15.06.2020 10:58


Сегодня в 15 часов должно состояться заседание регионального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщает ИА «Высота 102». С учетом того, что 16 июня в области заканчивается срок действия введенного  режима самоизоляции, члены оперштаба  во главе с губернатором Андреем Бочаровым  должны принять решение о том, какие меры по предотвращению распространения инфекции будут предприняты в регионе дальше. Не исключено, что режим самоизоляции будет продлен. 
В последние дни в Волгоградской области ежесуточно выявляется около 100 случаев заражения коронавирусом. По данным на утро 15 июня, всего с начала эпидемии COVID-19 в регионе заболели 4677 человек , 27 человек из них умерли. 
Напомним, с 14 мая в Волгоградской области было разрешено совершать прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе. При выходе из дома необходимо иметь при себе документы – паспорт и уведомление с указанием причины появления на улице. С 20 мая все граждане обязаны соблюдать масочный режим в местах общего пользования – зданиях и помещениях, торговых точках, транспорте, остановочных пунктах, вокзалах. Работодатели должны обеспечить все необходимые меры безопасности для своих сотрудников.  В связи с отменой с 9 июня обязательного перчаточного режима юридическим лицам было рекомендовано предоставить посетителям возможности для обработки рук антисептиками. 

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