День России не сочли поводом для прогулок жителей Волгоградской области без справок

Общество 15.06.2020 09:54
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15.06.2020 09:54
В День России в Волгоградской области было выявлено 246 нарушителей режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, еще за два выходных было составлено 442 протокола. Таким образом, всего за три дня в регионе выявили 668 нарушений правил перемещения и масочного режима.
Напомним, режим самоизоляции в регионе действует до 16 июня. Власти Волгоградской области должны до этого времени определиться, продлять его или отменять.
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