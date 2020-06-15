День России не сочли поводом для прогулок жителей Волгоградской области без справок





В День России в Волгоградской области было выявлено 246 нарушителей режима самоизоляции. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, еще за два выходных было составлено 442 протокола. Таким образом, всего за три дня в регионе выявили 668 нарушений правил перемещения и масочного режима.

Напомним, режим самоизоляции в регионе действует до 16 июня. Власти Волгоградской области должны до этого времени определиться, продлять его или отменять.



