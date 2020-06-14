Общество

Порывистый ветер и грозы ожидаются в Волгоградской области

Общество 14.06.2020 16:19
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14.06.2020 16:19


О сильном ветре и грозах предупредили в ГУ МЧС по Волгоградской области, сославшись на данные ЦГМС. Как сообщает ИА «Высота 102», синоптики прогнозируют на территории региона восточный ветер порывами 16-21 м/с  сегодня вечером с сохранением на ночь и день 15 июня. Также сегодня и ночью 15 июня  в отдельных районах возможны грозы.

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