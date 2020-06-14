Общество

В Волгограде возводят трибуны к параду Победы 24 июня

Общество 14.06.2020 14:20
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14.06.2020 14:20


Подготовка к монтажу будущих трибун для ВИП-публики стартовала на площади Павших борцов в центре Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Рабочие доставили на место детали конструкций, а также сделали каркас для тематических баннеров вдоль забора стройплощадки собора Александра Невского. Традиционно на трибунах площади Павших борцов во время прохождения парадных расчетов находятся первые лица региона, высокопоставленные военнослужащие, руководители регуправлений силовых структур, представители исполнительной и законодательной власти области, депутаты Госдумы.
Генеральная репетиция военного парада в Волгограде назначена на 20 июня, тренировки с участием механизированной колонны на площади Павших борцов состоятся 16 и 18 июня. Всего в параде Победы 24 июня в Волгограде примут участие около 1,1 тысячи человек, будет задействовано более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов и вертолетов.
День 24 июня объявлен в России нерабочим с сохранением за работниками заработной платы. Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.» подписан Владимиром Путиным.

 

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