В адскую жару в Волгоградской области жителей не пустят в лес

Экология 14.06.2020 12:24
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14.06.2020 12:24
С 15 июня по 5 июля продлили в Волгоградской области запрет на пребывание граждан в лесах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облкомприроды, такое решение принято в целях обеспечения пожарной безопасности. На территории региона установилась жаркая погода. Температура воздуха днем прогревается до 40 градусов выше нуля и больше.
Ограничения на въезд граждан распространяются на 22 лесничества, расположенных на территории Волгоградской области. Отмечается, что лесные дороги должны быть перекрыты шлагбаумами, о введенных ограничениях жителей оповестят информационные щиты, а контролировать исполнение приказа будут на КПП, установленных возле лесных массивов.
В период действия ограничений будут разрешены только аварийно-спасательные работы, работы в целях обеспечения пожарной безопасности и лесохозяйственные работы, выполняемые сотрудниками лесничеств, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, и лесопользователями, получившими разрешение на выполнение санитарных рубок.
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