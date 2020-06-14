В адскую жару в Волгоградской области жителей не пустят в лес





С 15 июня по 5 июля продлили в Волгоградской области запрет на пребывание граждан в лесах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ облкомприроды, такое решение принято в целях обеспечения пожарной безопасности. На территории региона установилась жаркая погода. Температура воздуха днем прогревается до 40 градусов выше нуля и больше.

Ограничения на въезд граждан распространяются на 22 лесничества, расположенных на территории Волгоградской области. Отмечается, что лесные дороги должны быть перекрыты шлагбаумами, о введенных ограничениях жителей оповестят информационные щиты, а контролировать исполнение приказа будут на КПП, установленных возле лесных массивов.

В период действия ограничений будут разрешены только аварийно-спасательные работы, работы в целях обеспечения пожарной безопасности и лесохозяйственные работы, выполняемые сотрудниками лесничеств, комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, и лесопользователями, получившими разрешение на выполнение санитарных рубок.



