Общество 14.06.2020 11:54
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14.06.2020 11:54
В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 108 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Летальных случаев в регионе за этот период не зафиксировано.
Всего в Волгоградской области с начала эпидемии 4677 человек заболели COVID-19. 27 человек из них умерли.
Напомним, в последние дни количество ежедневно выявляемых заболевших варьируется в районе сотни человек.
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