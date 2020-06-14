



В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 108 новых заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Летальных случаев в регионе за этот период не зафиксировано.

Всего в Волгоградской области с начала эпидемии 4677 человек заболели COVID-19. 27 человек из них умерли.

Напомним, в последние дни количество ежедневно выявляемых заболевших варьируется в районе сотни человек.







