В Волгоградской области лицам без ОМЖ дадут проголосовать за Конституцию





В Волгоградской области определен перечень участков, где свое мнение по поводу изменений в Конституцию смогут выразить граждане, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий список утвержден облизбиркомом. В каждом муниципальном образовании Волгоградской области и в каждом районе Волгограда с 25 июня по 1 июля будут работать по одному участку, куда смогут прийти граждане из указанной категории.

Принять участие в голосовании по Конституции смогут не только жители без определенного жительства в привычном понимании этого слова, но и те, кто не может длительное время оформить регистрацию по месту фактического проживания. Например, такая проблема есть у жителей новостроек, которые не приняты в эксплуатацию. Также в эту категорию могут входить граждане, которые постоянно проживают за пределами России, но в дни голосования могут оказаться на родине.



