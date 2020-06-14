Происшествия

В Волжском семерка протаранила «Ленд Ровер»: водитель джипа в больнице

Происшествия 14.06.2020 09:41
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14.06.2020 09:41


В Волжском водитель «Ленд Ровера» оказался в больнице после ДТП с «ВАЗ-21074». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, дорожный инцидент произошел накануне в седьмом часу вечера. Семерка под управлением неустановленного водителя двигалась по ул. Логинова в сторону ул. Горького и  на пересечении ул. Логинова и ул. 19-го  Партсъезда столкнулась  со встречным автомобилем «Ленд Ровер» под управлением 26-летнего водителя. Водитель автомобиля «ВАЗ» с места происшествия скрылся, ведется его розыск.
Водитель автомобиля «Ленд Ровер» получил травмы.

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