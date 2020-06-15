Борьба с коррупцией

Аудиторы КСП проверили строительство онкоцентра в Волгограде

Борьба с коррупцией 15.06.2020 09:34
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15.06.2020 09:34


Отставание от графика строительства онкодиспансера в Волгограде может обернуться штрафными санкциями, которые предъявит Минздрав РФ Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», такой вывод содержится в акте проверки Контрольно-счетной палаты Волгоградской области, изучившей деятельность комитета строительства региона за прошлый год. Так, за 2019 год согласно графику строительства процент готовности объекта должен был составлять 33,18. Однако на 1 января 2020 года он составил лишь 14%. 
Напомним, всего на строительство онкологического центра в Волгограде, в том числе на оснащение его современным оборудованием, должно быть потрачено 3,6 миллиарда рублей. В прошлом году на эти цели регион получил субсидию из федерального бюджета в размере 843 миллионов рублей. Лечебно-консультационный центр онкодиспансера возводит АО «Приволжтрансстрой». Полностью объект должен быть сдан в эксплуатацию в 2022 году. 
Фото из архива. 

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