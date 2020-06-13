В Волгограде назначена дата генеральной репетиции военного парада

По информации пресс-службы ЮВО, сейчас специалисты войск радиационной химической и биологической защиты регулярно проводят дезинфекцию мест тренировок парадных расчетов Волгоградского гарнизона. Участников парада ежедневно осматривают специалисты медицинской службы воинских частей с обязательной двукратной термометрией.
Всего в параде Победы 24 июня в Волгограде примут участие около 1,1 тысячи человек, будет задействовано более 40 единиц военной техники, а также экипажи 14 боевых самолетов и вертолетов. Они совершат демонстрационной пролет на предельно допустимых высотах.