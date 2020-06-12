В Волгоградскую область снова стали завозить коронавирус из Москвы

Общество 12.06.2020 20:19
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12.06.2020 20:19
Три случая из 114, выявленных накануне в регионе, это заразившиеся COVID-19, которые прибыли в Волгоградскую область из Москвы. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе. В последнее время, кстати, завозные случаи фиксировались крайне редко. Еще пятьдесят заболевших были выявлены по контактам с ранее заразившимися. И в 61 случае больные сами обратились за медицинской помощью.
Больше всего за прошедшие сутки новых заболевших было выявлено в Волгограде – 51 человек. В Волжском и Камышинском районе – по 13 человек. Еще 12 человек – в Среднеахтубинском районе. В четырнадцати районах региона за сутки зафиксировано от 1 до 6 заболевших.
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