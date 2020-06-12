«Коммерсант» рассказал о сексуально-неуставном инциденте в Росгвардии Волгоградской области

Как стало известно “Ъ”, военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону расследует уголовное дело о сексуальном насилии в 22-й отдельной бригаде оперативного назначения Южного округа войск национальной гвардии РФ. По версии следствия, ефрейтор контрактной службы, выпив водки с сержантом, повредил ему анальное отверстие бутылкой из-под спиртного. Разбираться в обстоятельствах инцидента отправлен целый генерал.

По версии следствия, в ночь с 31 мая на 1 июня в городе Калач-на-Дону два контрактника Росгвардии распивали спиртные напитки на съемной квартире. В три часа ночи, когда младший сержант заснул, ефрейтор, как указано в служебном рапорте, «не осознавая своих действий», засунул сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки.

Утром сержант был вынужден обратиться в волгоградскую городскую клиническую больницу №25, где ему был поставлен диагноз «рваная рана прямой кишки». Бойца Росгвардии госпитализировали в 413-й военный госпиталь Минобороны РФ.

По данным источников “Ъ”, сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии, поскольку из-за происшествия, о котором многие узнали в части, у него случился нервный срыв.

Доклад о ЧП поступил военному прокурору Волгоградского гарнизона и в военный следственный отдел СКР. Ефрейтор был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Взят под стражу военнослужащий или нет, узнать в Волгоградском гарнизонном военном суде не удалось. Прокуратура проводит в части свою проверку.

Административное расследование ЧП в бригаде Росгвардии возглавил заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Александр Голосов. По его итогам обоих военнослужащих, очевидно, уволят за нарушение дисциплины (пьянство), а их непосредственные командиры получат выговоры или предупреждения о неполном служебном соответствии.

22-я отдельная (Калачевская) бригада оперативного назначения была сформирована на базе 340-го учебного полка внутренних войск МВД 30 сентября 1988 года на основании приказа министра внутренних дел СССР. Бригада участвовала в разрешении карабахского и осетино-ингушского конфликтов, в первой и второй чеченских войнах, а также спецоперациях против террористов на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. За все время ее активности более 800 военнослужащих были удостоены государственных наград, из них пятеро стали Героями России. 25 сентября 2018 года тогдашний первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов вручил личному составу соединения орден Жукова.

В военном следственном отделе СКР по Волгоградскому гарнизону “Ъ” подтвердили сам факт расследования уголовного дела, однако получить более подробную информацию не удалось: в течение двух дней корреспондента “Ъ” не могли соединить со следователем, занимающимся расследованием.

В пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии комментировать произошедшее отказались. «Никакого инцидента там не было. Ничего об этом не пишите, иначе Следственный комитет будет заниматься вами. Такая информация не разглашается, комментариев мы не даем»,— сказали “Ъ” в ведомстве.