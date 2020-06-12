Расследования

В Волгограде привлекали деньги дольщиков для строительства таунхауса-«призрака»

Расследования 12.06.2020 14:47
0
12.06.2020 14:47


Суд по требованию прокуратуры Краснооктябрьского района вынес решение о блокировке сайта, на котором незаконно привлекались деньги от граждан для строительства многоквартирного дома с продажей квартир от застройщика. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, надзорное ведомство обнаружило в Интернете страницу сайта под наименованием «доска.волгоград», где в свободном доступе размещалась информация о привлечении инвесторов для строительства «таунхауса» с последующей продажей квартир, а также площадь квартиры, цена и контакты.
На момент проведения проверки с выходом на место было установлено, что на земельном участке имеется поросший травой фундамент, какие-либо иные строительные работы не осуществляются. В прокуратуре отметили, что поскольку в настоящее время разрешение на строительство многоквартирного дома или дома блокированной застройки у застройщиков отсутствует, привлечение денежных средств граждан для строительства является незаконным.
Суд требования прокурора признал обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Расследования
12.06.2020 15:34
Расследования 12.06.2020 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2020 19:13
Расследования 11.06.2020 19:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2020 17:25
Расследования 11.06.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2020 14:30
Расследования 11.06.2020 14:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.06.2020 12:34
Расследования 11.06.2020 12:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2020 13:32
Расследования 10.06.2020 13:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2020 13:20
Расследования 10.06.2020 13:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2020 13:11
Расследования 10.06.2020 13:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2020 12:44
Расследования 10.06.2020 12:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.06.2020 11:27
Расследования 10.06.2020 11:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2020 16:00
Расследования 09.06.2020 16:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2020 12:42
Расследования 09.06.2020 12:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.06.2020 10:46
Расследования 09.06.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.06.2020 10:10
Расследования 08.06.2020 10:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.06.2020 09:17
Расследования 07.06.2020 09:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:43
В День России губернатор Волгоградской области пришел в душевное местоСмотреть фотографии
16:08
Песок из крана: в Волгограде в адскую жару люди жалуются на проблемы с водоснабжениемСмотреть фотографииCмотреть видео
15:34
«Коммерсант» рассказал о сексуально-неуставном инциденте в Росгвардии Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде привлекали деньги дольщиков для строительства таунхауса-«призрака»Смотреть фотографии
13:35
В День России волгоградцы устроили ажиотаж в гипермаркетахСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области почти три сотни гуляющих жителей попались в «сети» патрулейСмотреть фотографии
11:56
Тревожная стабильность: коронавирус не отпускает Волгоградскую областьСмотреть фотографии
11:44
В День России котельниковцам вручили национальные флагиСмотреть фотографии
11:19
Волгоградские казаки продолжат в Подмосковье тренировки к параду ПобедыСмотреть фотографии
10:18
В Волгоградской области ревнивец сжег машину соперникаСмотреть фотографии
09:56
«Мало кто еще знает»: волгоградцы поехали на дачи в полупустых автобусахСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области пьяный велосипедист попал под машинуСмотреть фотографии
09:35
В Роспотребнадзоре оценили опасность использованных волгоградцами масокСмотреть фотографии
20:40
В Волгограде не верящий в пандемию депутат заразился коронавирусомСмотреть фотографии
20:04
В Волгоградской области генералов стало большеСмотреть фотографии
19:13
Испытавшего кураж волгоградца арестовали за оскорбление полицейскихСмотреть фотографииCмотреть видео
18:32
В Волгограде в День России запускают 13 дачных маршрутов: полное расписаниеСмотреть фотографии
17:31
Пострадавшие от COVID-19 волгоградские компании освободили от налоговСмотреть фотографии
17:25
"Я тупая!": истерика пьяной матери за рулем попала на видео после гибели ее дочери в ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
16:34
ЦРБ Октябрьского района Волгоградской области проверят после обращения медиковСмотреть фотографии
15:56
Ситуации с коронавирусом в Волгоградской области поставили диагнозСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Друг Михаила Ефремова выступит на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:40
Волгоградские больницы ждут чудо-препарат для лечения COVID-19Смотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области в гибели на воде 7-летней девочки обвинили друга семьиСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде впервые беременной с COVID-19 перелили кровь с антителамиСмотреть фотографии
14:04
В Волгоградской области может удвоиться количество умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
12:34
Многодетную мамашу в Волгоградской области осудили за замерзшего во дворе сынаСмотреть фотографии
12:27
Штормовое предупреждение объявлено в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области подорожал хлебСмотреть фотографии
12:09
В Волгоградской области пройдут «облавы» после смертельных ДТПСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 