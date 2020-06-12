В Волгограде привлекали деньги дольщиков для строительства таунхауса-«призрака»

Расследования 12.06.2020 14:47
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12.06.2020 14:47
Суд по требованию прокуратуры Краснооктябрьского района вынес решение о блокировке сайта, на котором незаконно привлекались деньги от граждан для строительства многоквартирного дома с продажей квартир от застройщика. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение районного суда, надзорное ведомство обнаружило в Интернете страницу сайта под наименованием «доска.волгоград», где в свободном доступе размещалась информация о привлечении инвесторов для строительства «таунхауса» с последующей продажей квартир, а также площадь квартиры, цена и контакты.
На момент проведения проверки с выходом на место было установлено, что на земельном участке имеется поросший травой фундамент, какие-либо иные строительные работы не осуществляются. В прокуратуре отметили, что поскольку в настоящее время разрешение на строительство многоквартирного дома или дома блокированной застройки у застройщиков отсутствует, привлечение денежных средств граждан для строительства является незаконным.
Суд требования прокурора признал обоснованными и подлежащими удовлетворению.
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