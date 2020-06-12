Тревожная стабильность: коронавирус не отпускает Волгоградскую область





В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 114 новых больных коронавирусом. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ. Летальных случаев за этот период не зафиксировано.

Всего в Волгоградской области с начала пандемии выявлено 4460 случаев опасной инфекции. Скончались 25 человек. В последние недели количество новых больных ежесуточно варьируется в районе сотни человек.



