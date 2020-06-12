«Мало кто еще знает»: волгоградцы поехали на дачи в полупустых автобусах

Общество 12.06.2020 09:56
0
12.06.2020 09:56
Волгоградские дачники, наконец-то, дождались автобусов, которые будут возить их на свои участки. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», однако далеко не все волгоградцы знают, что теперь на дачи можно добираться не только на такси, у кого нет своих машин, и даже идти пешком, но и на автобусах.
«Не все просто еще знают, что запустили дачные маршруты», - так объясняли горожане отсутствие привычных очередей на остановках и полупустые салоны общественного транспорта.
Те же, кто узнал радостную новость, не скрывают положительных эмоций.
"109-й автобус не ходил, но сажать-то на дачах надо было, - рассказывает пенсионерка Альбина Васильевна. - Мы со своими соседками по даче объединялись вчетвером и заказывали такси - выходило рублей 400. Это для нас, пенсионеров, конечно, было много".
Напомним, дачные автобусы не курсировали в весенний сезон из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Накануне в регионе открыли движение дачных автобусов по различным направлениям. Сегодня к перевозке дачников приступили муниципальные предприятия Волгограда.
Реклама
В День России губернатор Волгоградской области пришел в душевное место12.06.2020 17:43
Общество 12.06.2020 17:43
Песок из крана: в Волгограде в адскую жару люди жалуются на проблемы с водоснабжением12.06.2020 16:08
Общество 12.06.2020 16:08
В День России волгоградцы устроили ажиотаж в гипермаркетах12.06.2020 13:35
Общество 12.06.2020 13:35
В Волгоградской области почти три сотни гуляющих жителей попались в «сети» патрулей12.06.2020 11:58
Общество 12.06.2020 11:58
Тревожная стабильность: коронавирус не отпускает Волгоградскую область12.06.2020 11:56
Общество 12.06.2020 11:56
В День России котельниковцам вручили национальные флаги12.06.2020 11:44
Общество 12.06.2020 11:44
Волгоградские казаки продолжат в Подмосковье тренировки к параду Победы12.06.2020 11:19
Общество 12.06.2020 11:19
В Роспотребнадзоре оценили опасность использованных волгоградцами масок12.06.2020 09:35
Общество 12.06.2020 09:35
В Волгоградской области генералов стало больше11.06.2020 20:04
Общество 11.06.2020 20:04
Сбербанк принял участие в региональном дискуссионном проекте для молодежи в преддверии Дня России11.06.2020 19:43
Общество 11.06.2020 19:43
В Волгограде в День России запускают 13 дачных маршрутов: полное расписание11.06.2020 18:32
Общество 11.06.2020 18:32
ЦРБ Октябрьского района Волгоградской области проверят после обращения медиков11.06.2020 16:34
Общество 11.06.2020 16:34
Друг Михаила Ефремова выступит на Мамаевом кургане в Волгограде11.06.2020 15:21
Общество 11.06.2020 15:21
Волгоградские больницы ждут чудо-препарат для лечения COVID-1911.06.2020 14:40
Общество 11.06.2020 14:40
В Волгоградской области может удвоиться количество умерших от коронавируса11.06.2020 14:04
Общество 11.06.2020 14:04
Реклама