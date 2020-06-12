«Мало кто еще знает»: волгоградцы поехали на дачи в полупустых автобусах





Волгоградские дачники, наконец-то, дождались автобусов, которые будут возить их на свои участки. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», однако далеко не все волгоградцы знают, что теперь на дачи можно добираться не только на такси, у кого нет своих машин, и даже идти пешком, но и на автобусах.





«Не все просто еще знают, что запустили дачные маршруты», - так объясняли горожане отсутствие привычных очередей на остановках и полупустые салоны общественного транспорта.





Те же, кто узнал радостную новость, не скрывают положительных эмоций.





"109-й автобус не ходил, но сажать-то на дачах надо было, - рассказывает пенсионерка Альбина Васильевна. - Мы со своими соседками по даче объединялись вчетвером и заказывали такси - выходило рублей 400. Это для нас, пенсионеров, конечно, было много".





Напомним, дачные автобусы не курсировали в весенний сезон из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.





Накануне в регионе открыли движение дачных автобусов по различным направлениям. Сегодня к перевозке дачников приступили муниципальные предприятия Волгограда.







