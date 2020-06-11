В Волгоградской области генералов стало больше

Общество 11.06.2020 20:04
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11.06.2020 20:04
Специальное звание генерал-майора юстиции присвоено заместителю начальника ГУ МВД России по Волгоградской области – начальнику Главного следственного управления ГУ МВД Владиславу Струкову. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий Указ подписан сегодня президентом России.
ГСУ ГУ МВД по региону Владислав Струков возглавляет с 1 апреля 2019 года. До этого занимал руководящие должности в следственных подразделениях УМВД России по г. Волгограду и ГУ МВД России по Волгоградской области.
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