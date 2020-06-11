Общество

ЦРБ Октябрьского района Волгоградской области проверят после обращения медиков

Общество 11.06.2020 16:34
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11.06.2020 16:34


Комитет здравоохранения Волгоградской области проведет проверку Октябрьской ЦРБ после опубликованного в интернете видеообращения медработников. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал сегодня на брифинге зампредседателя комитета Николай Алимов. Ранее в видеообращении сотрудники районной больницы рассказали о проблемах учреждения: о необорудованной машине скорой помощи, об отсутствии средств индивидуальной защиты  и переработке без оплаты. По словам медиков, маски они шили сами из 10 метров марли, которую им выдали. Медики также рассказали, что остались без каких-либо доплат и не получили ничего ни по федеральному, ни по региональному постановлению, регулирующему порядок выплат медикам. При том, что, как они утверждают, в больнице лежат больные с пневмонией вместе с другими пациентами, а на коронавирус проверяют не всех. 
Ранее в интернете также было обнародовано видеообращение медиков Светлоярской ЦРБ с жалобами на условия работы. Как потом заявили в облкомздраве, факты в результате проверки не подтвердились, хотя незначительные, по словам чиновников, нарушения все же были выявлены. Но после этого главный врач Светлоярской ЦРБ  Олег Чернобай решил оставить свой пост и перейти на должность рядового хирурга в этой же больнице. 

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