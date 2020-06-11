



По факту гибели 7-летней девочки, утонувшей в Хопре, возбудили уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, в причинении смерти по неосторожности подозревают 27-летнего мужчину, который отправился купаться вместе с двумя детьми своих приятелей. Трагедия произошла 7 июня в Нехаевском районе.

Пока 11-летний мальчик оставался на берегу, взрослый с девочкой пошли в воду. Не рассчитав свои силы и недооценив угрозу, взрослый с ребенком на спине отплыл на несколько метров от берега. Девочке не удалось удержаться за плечи мужчины, она соскользнула и скрылась под водой. Из-за быстрого течения и большой глубины реки мужчина не смог ее спасти. Вместо того, чтобы позвать на помощь и сообщить о случившемся в экстренные службы, подследственный отправился домой. О произошедшем родители узнали от старшего сына. Тело утонувшей спасатели нашли лишь спустя два дня.



