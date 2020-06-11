Волгоградские больницы ждут чудо-препарат для лечения COVID-19





Волгоградская область пока не вошла в перечень из 35 регионов России, которые получат новый российский препарат против коронавируса «Авифавир». Как сообщает ИА «Высота 102», зампредседателя комитета здравоохранения Николай Алимов пояснил на сегодняшнем брифинге, что данный препарат, действительно, включен в схему лечения COVID-19 в рекомендациях Минздрава РФ наряду с другими лекарствами. «Так что ждем. Будем использовать с учетом противопоказаний – а они есть», - сказал Николай Алимов.

Препарат против коронавируса Минздрав РФ одобрил еще в конце мая. Сегодня первая партия нового лекарства поступила поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург. Причем применяться препарат будет исключительно в условиях стационара.

Между тем, в открытых источниках сообщается, что новый препарат работает за счет вещества, которое было изобретено в Японии. Он использовался в борьбе с гриппом, лихорадкой Эбола и другими вирусными заболеваниями.



