В Волгограде впервые беременной с COVID-19 перелили кровь с антителами





Первый случай переливания беременной пациентке, зараженной COVID-19, крови с антителами к вирусу отмечен в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". Как рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, переливание крови от выздоровевших выполнено уже 6 пациентам, в числе которых беременная. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее Алимов отмечал явный положительный эффект от этой процедуры. По его словам, тяжело больной с COVID-19 после переливания крови резко пошел на поправку. Тогда зампредседателя облздрава пояснял, что сначала кровь тестируется на антитела, которые и требуются для введения в больной организм. Процедура переливания плазмы больному инфекцией проводится однократно.

Всего на сегодняшний день уже отобрано плазмы с антителами у 19 человек, переболевших коронавирусом.