Здравоохранение

В Волгограде впервые беременной с COVID-19 перелили кровь с антителами

Здравоохранение 11.06.2020 14:16
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11.06.2020 14:16


Первый случай переливания беременной пациентке, зараженной COVID-19, крови с антителами к вирусу отмечен в Волгограде, сообщает ИА "Высота 102". Как рассказал сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, переливание крови от выздоровевших выполнено уже 6 пациентам, в числе которых беременная. Все пациенты чувствуют себя удовлетворительно.
Ранее Алимов отмечал явный положительный эффект от этой процедуры. По его словам, тяжело больной с COVID-19  после переливания крови резко пошел на поправку. Тогда зампредседателя облздрава пояснял, что сначала кровь тестируется на антитела, которые и требуются для введения в больной организм. Процедура переливания плазмы больному инфекцией проводится однократно. 
Всего на сегодняшний день уже отобрано плазмы с антителами у 19 человек, переболевших коронавирусом.

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