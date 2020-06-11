Происшествия

В Волгоградской области пьяная водитель без прав погубила ребенка-пассажира

Происшествия 11.06.2020 10:29
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11.06.2020 10:29


Двухлетняя девочка погибла в результате опрокидывания легковушки в Михайловком городском округе, двое человек пострадали. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП произошло накануне поздно вечером на грунтовой дороге в 3 км от хутора Крутинский.
По предварительной информации, 29-летняя женщина-водитель, не имеющая права управления транспортным средством, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной "ВАЗ-21140", не справилась с управлением и совершила опрокидывание.
В результате ДТП пострадали водитель и 17-летняя пассажирка. Погибла маленькая девочка, которая находилась на руках у 17-летней пассажирки, сидевшей на переднем пассажирском сидении с непристегнутым ремнем безопасности. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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