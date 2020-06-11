В Волгоградской области из-за жары намерены срочно возобновить полноценную работу транспорта

Общество 11.06.2020 10:02
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11.06.2020 10:02
Губернатор Андрей Бочаров поручил подчиненным представить предложения по увеличению парка транспортных средств муниципальных транспортных предприятий Волгограда. Речь об этом, как сообщает ИА «Высота 102», шла на совещании в администрации региона.
«В целях повышения комфортности и качества обслуживания пассажиров, в том числе учитывая установившуюся жаркую погоду, поручаю профильным органам исполнительной власти Волгоградской области проработать и принять решения по поэтапному возобновлению в полном объеме работы основных, вспомогательных, дополнительных, пригородных и дачных маршрутов общественного транспорта на территории региона - при неукоснительном соблюдении всеми перевозчиками требований главного государственного санитарного врача в части перевозки пассажиров в период противодействия распространению коронавирусной инфекции», - заявил Андрей Бочаров.
Губернатор отметил, что согласно аналитике, жители отдают предпочтение автобусам большой вместимости и электротранспорту. По сведениям информагентства, усиление работы общественного транспорта в регионе может произойти уже в ближайшие часы.
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