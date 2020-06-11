В Волгоградской области из-за жары намерены срочно возобновить полноценную работу транспорта





Губернатор Андрей Бочаров поручил подчиненным представить предложения по увеличению парка транспортных средств муниципальных транспортных предприятий Волгограда. Речь об этом, как сообщает ИА «Высота 102», шла на совещании в администрации региона.





«В целях повышения комфортности и качества обслуживания пассажиров, в том числе учитывая установившуюся жаркую погоду, поручаю профильным органам исполнительной власти Волгоградской области проработать и принять решения по поэтапному возобновлению в полном объеме работы основных, вспомогательных, дополнительных, пригородных и дачных маршрутов общественного транспорта на территории региона - при неукоснительном соблюдении всеми перевозчиками требований главного государственного санитарного врача в части перевозки пассажиров в период противодействия распространению коронавирусной инфекции», - заявил Андрей Бочаров.

Губернатор отметил, что согласно аналитике, жители отдают предпочтение автобусам большой вместимости и электротранспорту. По сведениям информагентства, усиление работы общественного транспорта в регионе может произойти уже в ближайшие часы.



