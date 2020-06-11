В Волгоградской области 243 человека будут судить за отказ от масок





Суды Волгоградской области рассмотрят административные дела в отношении 243 нарушителей правил перемещения и масочного режима, выявленных за сутки. Как сообщили ИА "Высота 102" в оперативном штабе региона, в отношении нарушителей составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации". Им грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Размер штрафа назначит суд.

Напомним, ежедневно рейды проводят представители комитетов и инспекций администрации Волгоградской области, сотрудники правоохранительных органов, органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств.

Административные протоколы составляются в отношении жителей региона, покинувших дома и квартиры без разрешительных документов, находившихся в местах общего пользования без масок. А также юридических лиц, не принявших необходимых мер безопасности.

С 14 мая в Волгоградской области разрешено совершать прогулки и индивидуальные занятия спортом на свежем воздухе. При этом режим самоизоляции в регионе продлен до 16 июня. Жителям по-прежнему при выходе из квартиры или дома необходимо иметь при себе разрешительные документы – паспорт и уведомление с указанием причины появления на улице.

С 20 мая все граждане обязаны соблюдать масочный режим в местах общего пользования – зданиях и помещениях, торговых точках, транспорте, остановочных пунктах, вокзалах. Работодатели должны обеспечить все необходимые меры безопасности для своих сотрудников.

В связи с отменой с 9 июня обязательного перчаточного режима юридическим лицам рекомендуется предоставить возможность посетителям обработать руки антисептиками при помощи установленных дозаторов или дезинфицирующих салфеток.



