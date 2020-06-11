В Волгоградской области подорожал хлеб

Общество 11.06.2020 12:12
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11.06.2020 12:12
В Волгоградской области в июне выросли цены на хлеб. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной за последнюю неделю подорожал на 2,89% - до 43,05 рублей за килограмм. За неделю до этого цены на хлеб также незначительно поднялись. Также выросла стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сорта – почти на 2% (43,77 рублей за кг). На предыдущей неделе хлеб и булочки также чуть подорожали. При этом в мае цены на хлеб не поднимались
Ранее хлебопеки заявляли о возможном подорожании хлеба из-за роста цен на зерно и муку. В ФАС России пообещали внимательно следить за ситуацией на хлебном рынке и даже пресекли несколько картельных сговоров в некоторых регионах страны. В конце мая в антимонопольном органе заявили, что роста цен на хлеб удалось избежать.
К слову, волгоградское УФАС и областная прокуратура на днях вновь разбирались в «хлебной» теме - на сей раз с ОАО «Хлебозавод №5". Руководство предприятия заявило о намерении обоснованно повысить в июне цены на весь ассортимент выпускаемой продукции в среднем на 4,9%. При этом в адреса торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, данным хлебозаводом было направлено уведомление об увеличении на 10% отпускных цен на всю производимую им хлебобулочную и кондитерскую продукцию.
С учетом отсутствия документов, подтверждающих экономическую обоснованность повышения цен на 10%, в целях недопущения нарушений и предупреждения противоправных действий прокуратурой Ворошиловского района Волгограда по инициативе УФАС выдано предостережение ОАО «Хлебозавод № 5» о недопустимости необоснованного повышения цен на производимую продукцию. Ранее ведомство выдало предостережения о недопустимости необоснованного повышения цен на отгрузку зерна интервенционного фонда ООО «Старополтавский элеватор» и ОАО «Суровикинский элеватор». Это позволило удержать цены на отгрузку зерна на прежнем уровне, заявляли ранее в ведомстве.
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