В Волгоградской области подорожал хлеб





В Волгоградской области в июне выросли цены на хлеб. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, так, хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной за последнюю неделю подорожал на 2,89% - до 43,05 рублей за килограмм. За неделю до этого цены на хлеб также незначительно поднялись. Также выросла стоимость хлеба и булочных изделий из пшеничной муки 1 и 2 сорта – почти на 2% (43,77 рублей за кг). На предыдущей неделе хлеб и булочки также чуть подорожали. При этом в мае цены на хлеб не поднимались

Ранее хлебопеки заявляли о возможном подорожании хлеба из-за роста цен на зерно и муку. В ФАС России пообещали внимательно следить за ситуацией на хлебном рынке и даже пресекли несколько картельных сговоров в некоторых регионах страны. В конце мая в антимонопольном органе заявили, что роста цен на хлеб удалось избежать.