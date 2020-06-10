Экономика 10.06.2020 13:31
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10.06.2020 13:31
Банк «Открытие» вошел в топ-10 рейтинга лучших банков по предпочтениям клиентов, который составляет американский Forbes, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба. В рейтинге присутствует всего 15 российских кредитных организаций. Издание составляет рейтинг во второй раз — в прошлом году в него входили 20 российских банков.
Американский Forbes подготовил рейтинг в сотрудничестве с компанией Statista, оценив банки примерно 20 стран. Statista опросила более 40 000 клиентов о всему миру. Банки оценивались по уровню общей удовлетворенности клиентов, а также по пяти показателям: доверие, условия работы, обслуживание клиентов, цифровые услуги и финансовые консультации. Редакция российского Forbes в составлении рейтинга не участвовала.
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