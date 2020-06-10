Экономика

ВТБ одобрил кредиты для предпринимателей под 2% на 35 млрд рублей

Экономика 10.06.2020 13:18 Новости компаний
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10.06.2020 13:18 Новости компаний


С начала работы по государственной программе льготного кредитования на восстановление деятельности ВТБ одобрил 4000 обращений предпринимателей на 35 млрд рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, общее количество принятых заявок составляет 7400 на сумму 50 млрд рублей.
На сегодняшний день финансирование под 2% годовых предоставлено 1900 компаниям на сумму более 16 млрд рублей. В топ-5 регионов, предприниматели в которых получили наибольший объем поддержки в ВТБ, входят Москва, Кемеровская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Санкт-Петербург. Среди пострадавших отраслей, демонстрирующих наиболее высокий спрос на финансирование по новой государственной программе, - сфера общественного питания, розничная продажа автотранспорта, гостиничный бизнес, стоматологическая практика, грузоперевозки.
Поддержку по кредитам с отсрочкой платежей до декабря 2020 года в ВТБ получает и кластер санаторно-курортных предприятий. Среди таких заемщиков – 21 санаторий Кавказских минеральных вод, бальнеологический курорт «Мацеста» в Сочи, ООО «Брянсктурист», санаторно-курортное объединение ФНРП "ПРОФКУРОРТ" в Москве и другие.
«Первая неделя работы по новой программе показала ее востребованность со стороны предпринимателей – значительная часть выделенного нам со стороны Правительства РФ лимита уже освоена. Особенно высокий спрос малого бизнеса, объем направленных заявок которого составляет более 60% суммы всех поступивших. Мы продолжаем получать почти по тысяче заявок от бизнеса ежедневно и готовы оказать заемщикам поддержку во всех регионах присутствияи сегментах деятельности предприятий, участвующих в новой программе», – комментирует заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.  
В рамках новой программы клиенты освобождаются от платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года, а при выполнении ее условий период отсрочки может быть продлен. В случае поддержания занятости на предприятии на уровне не менее 90%, государство погасит за заемщика 100% основного долга и процентов по кредиту, а если будет сохранено не менее 80% работников – будет списано 50% задолженности. 
Заемные средства в рамках Постановления Правительства РФ № 696 можно направить на осуществление предпринимательской деятельности или рефинансирование ранее полученных кредитов в рамках государственных программ поддержки. 

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