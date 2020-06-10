Расследования 10.06.2020 13:20
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10.06.2020 13:20
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» признано нарушившим антимонопольное законодательство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФАС, компания ущемила интересы жителей нескольких поселков Жирновского района, прекратив зимой поставку газа на котельные из-за долгов потребителей.
С холодными батареями в минувший отопительный сезон остались 169 многоэтажек, три школы, 10 детских садов, 6 учреждений культуры, а также врачебные амбулатории, администрация сельского поселения, магазины и приход храма Святой Троицы.
Действия газоснабжающей организации, как заявили в антимонопольном органе, привели к нарушению прав граждан на получение коммунальной услуги. «Несмотря на то, что к моменту рассмотрения дела подача газа на котельные в Жирновском районе ответчиком была возобновлена, указанные действия поставщика газа признаны нами нарушающими антимонопольное законодательство ввиду того, что «Газпром межрегионгаз Волгоград» выбрало такой способ защиты своего права, который привел к ущемлению прав граждан и социально-значимых организаций, своевременно оплачивающих газ», - пояснил заместитель руководителя УФАС Александр Великанов.
Действия дочернего предприятия «Газпрома» незаконными ранее признавал и Жирновский районный суд. В конце декабря прошлого года суд удовлетворил иск прокуратуры района и понудил компанию незамедлительно восстановить подачу энергоресурса на котельные.
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