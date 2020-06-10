В Волгоградской области жителям отдаленных поселков помогут проголосовать за Конституцию

Общество 10.06.2020 13:24
0
10.06.2020 13:24
В дни голосования за Конституцию члены комиссий посетят отдаленные села Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, всего в регионе более 600 населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Там проживает более 35 тысяч избирателей, что составляет 1,9 % от общего количества участников голосования в Волгоградской области.
Визит членов УИКов совместно с наблюдателями общественной палаты в отдаленные населенных пункты возможен при соблюдении ряда условий. На основании официальной информации местных администраций территориальные избиркомы утвердят перечень территорий, жители которых смогут выразить свое отношение к поправкам в главный закон страны. После этого участковые комиссии утвердят графики проведения голосования в таких хуторах и селах. Местные администрации оборудуют помещения или территорию, оповестят людей о дате, времени и месте голосования.
Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет в течение семи дней. с 25 по 29 июня стационарные участки в Волгоградской области будут работать с 14.00 до 20.00, 30 июня – с 14.00 до 18.00, 1 июля - с 8.00 до 20.00.
Реклама
Депутат Волгоградской гордумы госпитализирован с подозрением на коронавирус10.06.2020 17:18
Общество 10.06.2020 17:18
Перемирие на Мира: дом в центре Волгограда избавлен от угрозы признания аварийным10.06.2020 16:31
Общество 10.06.2020 16:31
В Волгоградской области готовы к снятию части ограничений из-за коронавируса10.06.2020 15:48
Общество 10.06.2020 15:48
Гроза и осадки обойдут Волгоград стороной10.06.2020 15:44
Общество 10.06.2020 15:44
Еще в одной ЦРБ Волгоградской области нашли коронавирус10.06.2020 14:16
Общество 10.06.2020 14:16
Сомнительный ремонт в ЦУМе Волгограда обошелся казне в миллионы рублей10.06.2020 13:44
Общество 10.06.2020 13:44
Коронавирус не уходит: в Волгоградской области снова за сотню заболевших10.06.2020 11:41
Общество 10.06.2020 11:41
В Волгограде дорожники развили космическую скорость по ремонту асфальта10.06.2020 11:06
Общество 10.06.2020 11:06
Жара в Волгограде набирает обороты: жителей потянуло к воде10.06.2020 10:32
Общество 10.06.2020 10:32
Волгоградским пенсионерам увеличили прожиточный минимум на 162 рубля10.06.2020 08:53
Общество 10.06.2020 08:53
Доступность Мамаева кургана 24 июня для рядовых жителей Волгограда остается под вопросом09.06.2020 18:08
Общество 09.06.2020 18:08
Из-за коронавируса закрылось отделение офтальмологии в Кировском районе Волгограда09.06.2020 17:13
Общество 09.06.2020 17:13
На Волгоградскую область надвигаются грозы09.06.2020 16:26
Общество 09.06.2020 16:26
Роспотребнадзор разрешил открыть дежурные группы в детсадах Волгограда09.06.2020 14:36
Общество 09.06.2020 14:36
В Волгограде добавляют спецмаршруты09.06.2020 14:29
Общество 09.06.2020 14:29
Реклама