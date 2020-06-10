Общество

В Волгоградской области жителям отдаленных поселков помогут проголосовать за Конституцию

Общество 10.06.2020 13:24
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10.06.2020 13:24


В дни голосования за Конституцию члены комиссий посетят отдаленные села Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, всего в регионе более 600 населенных пунктов, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено. Там проживает более 35 тысяч избирателей, что составляет 1,9 % от общего количества участников голосования в Волгоградской области.
Визит членов УИКов совместно с наблюдателями общественной палаты в отдаленные населенных пункты возможен при соблюдении ряда условий. На основании официальной информации местных администраций территориальные избиркомы утвердят перечень территорий, жители которых смогут выразить свое отношение к поправкам в главный закон страны. После этого участковые комиссии утвердят графики проведения голосования в таких хуторах и селах. Местные администрации оборудуют помещения или территорию, оповестят людей о дате, времени и месте голосования.
Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет в течение семи дней. с 25 по 29 июня стационарные участки в Волгоградской области будут работать с 14.00 до 20.00, 30 июня – с 14.00 до 18.00, 1 июля  - с 8.00 до 20.00.

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