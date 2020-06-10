



В Волгоградской области за минувшие сутки зафиксировано 116 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе РФ, количество смертельных случаев не изменилось – в списке жертв инфекции 24 человека.

Всего в Волгоградской области с начала пандемии было выявлено 4238 заболевших коронавирусом.



