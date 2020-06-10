Расследования

Волгоградским родителям пригрозили ответственностью из-за четырех утонувших детей

Расследования 10.06.2020 11:27
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10.06.2020 11:27


Сегодня в Волгограде продолжили поиски тела утонувшего накануне ребенка. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области. Ранее, напомним, сообщалось о трагедии, которая произошла в затоне Волги на Тулака в Советском районе. Выяснилось, что в день трагедии с разрешения родителей мальчик отправился гулять с 11-летней двоюродной сестрой. Дети отправились на несанкционированный пляж, где решили искупаться в Волге. Пока девочка находилась на берегу, её младший брат плескался в водоеме. В какой-то момент его подхватило сильное течение. Помочь ребенку выбраться попыталась старшая сестра, но оба малолетних стали тонуть. Крики детей услышали находившиеся неподалеку рыбаки, которым удалось спасти лишь девочку. 
В СУ СК напомнили, что с начала летнего сезона этот случай стал четвертым в страшной статистике смерти детей на водных объектах Волгоградской области. «Безусловно, трагедий можно было избежать, если бы малолетние находились под присмотром взрослых, а не отправлялись купаться в открытых водоемах с разрешения или при попустительстве своих родителей, которые, к слову, в силу закона несут ответственность за жизнь и здоровье собственного ребенка. Разбираясь в обстоятельствах каждой гибели несовершеннолетнего и тщательно устанавливая причины и условия, этому способствующие, следователи будут жестко реагировать на все факты ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей, вплоть до привлечения их к ответственности», - говорится в заявлении следственного управления.
Между тем, напомним, в Волгоградской области с конца марта не работают детские сады, школьники досрочно завершили учебный год после почти двух месяцев дистанционного обучения. А у учеников с 1 по 8 классы каникулы продолжаются уже третью неделю. 
Из-за эпидемии дошкольные учреждения до сих пор не открылись. Кроме того, в июне по этой же причине не будут работать пришкольные и загородные лагеря. Замгубернатора Волгоградской области Зина Мержоева поясняла, что детские  сады не открываются из-за угрозы заражения детей коронавирусом. Председатель комитета образования и науки Лариса Савина выражала надежду, что лагеря могут заработать в июле. Сейчас детям предлагают летний отдых в виде виртуальных лагерных смен. Многие родители при этом вынуждены работать. 

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