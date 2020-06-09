Происшествия

В Волгограде в затоне на Тулака погиб 8-летний ребенок

Происшествия 09.06.2020 18:38
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09.06.2020 18:38

Трагедия произошла сегодня днем в затоне Волги в районе Тулака в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». По предварительным данным, как рассказали в региональном СУ СКР, 8-летний школьник отправился на реку вместе с 11-летней двоюродной сестрой. Во время купания мальчика, который, как выяснилось, не умел плавать, подхватило сильное течение. Помочь ему выбраться из воды попыталась старшая сестра, но оба несовершеннолетних стали тонуть. Крики детей услышали прохожие, спасти им удалось только девочку. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на поиск тела погибшего ребенка.



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