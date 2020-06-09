Прибывают самолетами и автобусами: в Волгограде фиксируют рост понаехавших





Роспотребнадзор зафиксировал резкое увеличение за последние дни потока пребывающих в Волгоградскую область из других регионов России, сообщает ИА "Высота 102". По информации заместителя руководителя Роспотребнадзора по Волгоградской области Евгения Резникова, если еще неделю назад было всего два авиарейса из Москвы, на которых прибывало порядка 100 человек, то только за вчерашний день в Волгоград на самолетах прилетели уже 400 человек. Максимальное число прибывших в Волгоград пассажиров было зафиксировано 2 июня - 615 человек.

По словам Резникова, активизировались и автобусные перевозки. Только за вчерашний день в Волгоградскую область на автобусах приехал 701 человек. Замруководителя территориального управления Роспотребнадзора сообщил, что всем прибывающим вручаются уведомления, в которых указано, что надо делать, чтобы не заболеть коронавирусом и не заразить других.

Всего сотрудники Роспотребнадзора выдали уже свыше 44 тысяч таких уведомлений. Евгений Резников заверил, что все прибывшие в Волгоградскую область из других регионов находятся на контроле.



