



В Волгограде отделение офтальмологии городской клинической больницы №1 закрылось на карантин из-за коронавируса. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Отделение располагается в отдельном здании, поэтому превентивные меры в больнице принимать не пришлось. Изменена маршрутизация пациентов, которые будут направляться в Волгоградскую областную клиническую больницу №1 и в клиническую больницу №4.

Николай Алимов рассказал и о ситуации в других медучреждениях региона, где были зафиксированы вспышки COVID-19. Так, в волгоградской клинической больнице №25 сердечно-сосудистое отделение возобновило работу после окончания карантина. Часть других отделений медучреждения пока не принимает пациентов. В Михайловской ЦРБ отделение реанимации по-прежнему на карантине. Не изменилась ситуация и в Камышинской центральной городской больнице, где не работает отделение неврологии. Не функционируют и некоторые отделения волжской больницы имени Фишера. В то же время готовится к снятию карантина психиатрическая больница в Калачевском районе Волгоградской области.

Всего в Волгоградской области с начала эпидемии было зафиксировано 16 групповых очагов заболевания короавирусом. Сейчас количество активных очагов снизилось вдвое. Речь идет о больницах и учреждениях социальной защиты.



