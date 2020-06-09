Телеком

МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России

Телеком 09.06.2020 14:08
0
09.06.2020 14:08


Более 700 устройств интеллектуального мониторинга, расположенных на базовых станциях оператора, будут в режиме онлайн вести наблюдение за лесными массивами 27 регионов России. Такая автоматизированная система позволит государственным службам на ранней стадии обнаружить и предотвратить пожар.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании, наличие собственных базовых станций позволяет развернуть сервисы видеомониторинга даже на самых отдаленных территориях страны. География проектов включает в себя как таежные районы Сибири и Дальнего Востока, так и лесные участки Черноземья, лесостепи Поволжья и Южного федерального округа.
Цифровая платформа нацелена на раннее выявление пожаров и оперативную подачу сигнала о возгорании или задымлении в лесных массивах. Причем система распознавания  позволяет отфильтровать бытовое задымление, например, печные трубы или котельные,от природных пожаров и немедленно оповестить диспетчеров спасательных служб о реальной угрозе. 
Высокоточные HD-камеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МегаФона высотой от 72 до 90 метров, что обеспечивает радиус обзора до 35 км. Благодаря 30-кратному оптическому увеличению,оборудование позволяет выявлять геолокацию начинающегося пожара с точностью до 150 метров даже на этапе задымления, и оперативно передавать информацию на диспетчерский пульт. Купольные сетевые видеокамеры обладают углом обзора в 360 градусов, а сопутствующее оборудование устойчиво к любым погодным условиям – от -500C до + 500C.
«По данным МЧС с начала года на территории нашей страны зафиксировано более 5 тысяч очагов природных пожаров на площади 850 тысяч гектаров. Цифровые сервисы МегаФона помогут обеспечить безопасность имущества жителей лесных районов страны, спасти тысячи жизней диких животных и предотвратить серьезные экономические потери, которые несет государство. Мы готовы предоставить полную инфраструктурную поддержку проектам противопожарного наблюдения, обеспечить монтаж видеокамер на высотных объектах и их сервисное обслуживание под ключ», ― отметил Руслан Алиев, директор по развитию цифровых проектов МегаФона.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Телеком
08.06.2020 12:43
Телеком 08.06.2020 12:43
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2020 13:47
Телеком 05.06.2020 13:47
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
05.06.2020 13:05
Телеком 05.06.2020 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.06.2020 11:10
Телеком 03.06.2020 11:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.05.2020 09:53
Телеком 29.05.2020 09:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.05.2020 13:04
Телеком 28.05.2020 13:04
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2020 13:15
Телеком 26.05.2020 13:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.05.2020 11:54
Телеком 26.05.2020 11:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.05.2020 16:16
Телеком 25.05.2020 16:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.05.2020 17:41
Телеком 21.05.2020 17:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2020 17:36
Телеком 20.05.2020 17:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2020 14:31
Телеком 20.05.2020 14:31
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.05.2020 12:48
Телеком 20.05.2020 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.05.2020 14:29
Телеком 15.05.2020 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.05.2020 17:14
Телеком 13.05.2020 17:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:26
На Волгоградскую область надвигаются грозыСмотреть фотографии
16:00
В Волгоградской области задержали группу браконьеров-раколововСмотреть фотографии
15:17
Перчатки заразили волгоградцев грибком, гнойничками и дерматитомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде тяжело больной COVID-19 ожил на глазах после переливания крови с антителамиСмотреть фотографии
14:36
Роспотребнадзор разрешил открыть дежурные группы в детсадах ВолгоградаСмотреть фотографии
14:29
В Волгограде добавляют спецмаршрутыСмотреть фотографии
14:09
Прибывают самолетами и автобусами: в Волгограде фиксируют рост понаехавшихСмотреть фотографии
14:08
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами РоссииСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде скоропостижно умерла замдиректора института гигиеныСмотреть фотографии
13:08
Паводок на Волге идет на спадСмотреть фотографии
12:42
Под Волгоградом пьяный рабочий угнал авто директора и врезался в «скорую»Смотреть фотографии
12:23
Прилетевший с Фиджи депутат снова начал получать зарплату в Волгоградской облдумеСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде за Конституцию проголосуют под чутким наблюдением армии Татьяны ГензеСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области коронавирус унес жизнь еще одного человекаСмотреть фотографии
10:46
В Волгоградской области исламист отправился в колонию за вербовку 15-летнего пасынка в СириюСмотреть фотографии
10:20
Действующий и будущий прокуроры Волгоградской области ждут рекомендаций ГенпрокуратурыСмотреть фотографии
10:03
Волгоградский художник получил награду от ПутинаСмотреть фотографии
09:36
Ректор Волгоградского медуниверситета рассказал о заражениях COVID-19 среди сотрудниковСмотреть фотографии
09:33
Президент назначил председателя Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
09:11
Росстат подсчитал денежные потери населения Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:16
В ЖК Grand Avenue ввели в эксплуатацию новый домСмотреть фотографии
21:20
В Волгоградской области из-за пандемии выросла безработицаСмотреть фотографии
20:21
Парад Победы 24 июня в Волгограде проведут на старом местеСмотреть фотографии
20:09
В Волжском отложили открытие городского пляжаСмотреть фотографии
17:37
В Волгоградской области больше не будут штрафовать голоруких гражданСмотреть фотографии
16:37
В Волгограде экс-полицейский идет под суд по делу о крупном мошенничествеСмотреть фотографии
16:24
В Кировском районе Волгограда начали брать анализы на антитела к коронавирусуСмотреть фотографии
16:24
Благотворительная онлайн-викторина Сбербанка ко Дню эколога собрала игроков из 20 регионов РоссииСмотреть фотографии
15:05
В Волгограде у Ангарского пруда анонсировали открытие эко-паркаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:08
"Вам положено!": оконные прохиндеи агрессивно навязывают волгоградцам бесплатный ремонтСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 