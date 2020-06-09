В Волгограде скоропостижно умерла замдиректора института гигиены





Сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов не подтвердил, что замдиректора института гигиены умерла от коронавирусной инфекции. По словам чиновника, результаты посмертного исследования на COVID-19 занимают не менее 30 дней.

О скоропостижной смерти заместителя директора по научной работе ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии» Валентины Клаучек сообщили в учреждении, расположенном в Дзержинском районе Волгограда. Валентина Васильевна, которой было 66 лет, скончалась 7 июня. Редакция ИА «Высота 102» приносит свои соболезнования родным и коллегам ученого.