Здравоохранение

Ректор Волгоградского медуниверситета рассказал о заражениях COVID-19 среди сотрудников

Здравоохранение 09.06.2020 09:36
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09.06.2020 09:36


О том, что несколько сотрудников Волгоградского медуниверситета оказались заражены коронавирусной инфекцией рассказал на своей странице в Instagram ректор вуза. Как сообщает ИА «Высота 102», Владимир Шкарин заявил, что большая часть профессорско-преподавательского состава - практикующие врачи , которые вынуждены контактировать со множеством людей.  «Сейчас это происходит не только во всех клиниках региона, такие случаи  фиксируются по всему миру. Профессорско-преподавательский состав  в сегодняшние сложные времена просто тихо выполняет свою работу, показывая пример многим студентам, помогая пациентам, выполняя свой профессиональный долг», - отметил Владимир Шкарин.
Ранее в различных источниках появлялась не подтвержденная официально информация, что коронавирусной инфекцией заразились несколько заведующих кафедрами, деканов и преподавателей медуниверситета.

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