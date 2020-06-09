Ректор Волгоградского медуниверситета рассказал о заражениях COVID-19 среди сотрудников





О том, что несколько сотрудников Волгоградского медуниверситета оказались заражены коронавирусной инфекцией рассказал на своей странице в Instagram ректор вуза. Как сообщает ИА «Высота 102», Владимир Шкарин заявил, что большая часть профессорско-преподавательского состава - практикующие врачи , которые вынуждены контактировать со множеством людей. «Сейчас это происходит не только во всех клиниках региона, такие случаи фиксируются по всему миру. Профессорско-преподавательский состав в сегодняшние сложные времена просто тихо выполняет свою работу, показывая пример многим студентам, помогая пациентам, выполняя свой профессиональный долг», - отметил Владимир Шкарин.

Ранее в различных источниках появлялась не подтвержденная официально информация, что коронавирусной инфекцией заразились несколько заведующих кафедрами, деканов и преподавателей медуниверситета.



