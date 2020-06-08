В Волжском отложили открытие городского пляжа

Общество 08.06.2020 20:09
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08.06.2020 20:09
В Волжском подготовка городского пляжа к открытию купального сезона будет продолжена после снижения расходов воды черед плотину Волжской ГЭС, а также исходя из ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города.
Так, в настоящее время уровень воды на городском пляже Волжского превышен на 100 метров. Кроме того, для открытия пляжа специалистам Роспотребнадзора необходимо взять пробы воды из питьевых фонтанов, речной воды и песка для проведения анализа. Сейчас обследование территории пляжа, проведение очистки и осмотра речного дна водолазами невозможны по причине замутнения воды. После нормализации гидрологической обстановки все необходимые подготовительные работы на пляже будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Государственной инспекции по маломерным судам.
Ранее, напомним, власти Волжского планировали открыть пляж 10 июня.
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