Борьба с коррупцией

В Волгограде экс-полицейский идет под суд по делу о крупном мошенничестве

Борьба с коррупцией 08.06.2020 16:37
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08.06.2020 16:37


О завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД заявили сегодня в СУ СКР по Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», экс-полицейский обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой, направлено в суд для рассмотрения по существу.

«По данным следствия, в октябре 2019 года обвиняемый встретился с фактическим руководителем одной из строительных организаций города и сообщил, что за денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей, якобы предназначенное для передачи в качестве взятки должностным лицам правоохранительных органов, он сможет решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. О преступных действиях полицейского коммерсант сообщил в правоохранительные органы. В феврале текущего года при получении 2,5 миллионов рублей капитан полиции был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области и службы собственной безопасности регионального Главка МВД. В действительности, как установили следователи, полученными денежными средствами страж порядка намеревался распорядиться по собственному усмотрению», - рассказали  в СУ СКР. 

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