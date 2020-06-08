Общество

"Вам положено!": оконные прохиндеи агрессивно навязывают волгоградцам бесплатный ремонт

Общество 08.06.2020 14:08
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08.06.2020 14:08


Бесплатную проверку и ремонт пластиковых окон подозрительно навязчиво по телефону предлагают жителям Волгограда сотрудники некой специализированной сервисной службы. Как сообщили в редакцию ИА "Высота 102" читатели, сумевшие вовремя отбиться от назойливых оконщиков, по всей видимости звонившие каким-то образом заполучили в фирмах по установке окон старые клиентские базы договоров, а сейчас пытаются на этом заработать.
"Позвонили на городской телефон из какой-то сервисной службы, не запомнила названия, сообщили, что фирма, которая мне давно устанавливала пластиковые окна, обанкротилась. Якобы когда-то я заплатила 8% за обслуживание окон и их ремонт, и вот теперь уже новая фирма готова оказать эти услуги бесплатно", - рассказала редакции 64-летняя пенсионерка из Краснооктябрьского района. По словам женщины, голос по телефону был настолько убедительным, что отказать сразу она не смогла, хотя сомнения закрались. Пенсионерка сообщила, что окна во всей квартире были установлены лет 10 назад с гарантией, которая давно закончилась. Поэтому ей было не понятно, с какой стати мастер будет осматривать пластиковые окна и ремонтировать их бесплатно. Активность оконщиков в период режима самоизоляции также показалась подозрительной.
На очередной звонок оператора сервисной службы, пытавшейся согласовать время прихода мастера, женщина ответила отказом, заявив, что в таких услугах не нуждается. Однако вечером в квартиру по домофону позвонил мастер, заявивший, что пришел по вызову осматривать пластиковые окна. Пенсионерка не пустила его в квартиру и мужчина ушел. После этого женщина решила позвонить в фирму, которая когда-то устанавливала ей пластиковые окна в квартире. Там сообщили, что сведения о банкротстве их организации являются ложными, а звонившие - мошенники. Как выяснилось, они проникают в квартиру, обязательно находят неисправности, якобы их чинят, а потом выставляют космические счета за свои так называемые бесплатные услуги.

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