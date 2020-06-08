Происшествия 08.06.2020 12:23
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08.06.2020 12:23
Полицейские Михайловского района задержали подозреваемого в причинении огнестрельного ранения жителю Ростовской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ночью 8 июня 2020 года в центральную районную больницу Михайловского района поступил 37-летний мужчина с огнестрельным ранением кисти.
В результате проведенной проверки полицейские установили, что в тот день потерпевший – предприниматель из Ростовской области - приехал в Михайловский район с целью приобретения партии семян подсолнечника. После проведения удачной сделки он и продавцы решили устроить застолье. В ходе распитии спиртного между ними возникла ссора, в результате чего один их участников вечеринки - 52-летний житель Волгограда, из гладкоствольного ружья выстрелил в сторону гостя зарядом дроби, ранив его в область руки. Задержанный свою вину в содеянном признал.
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