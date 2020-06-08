Экономика

Волгоградские предприниматели получили 705 млн рублей от государства в пандемию

Экономика 08.06.2020 11:48
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08.06.2020 11:48


Представителям малого и среднего бизнеса Волгоградской области, пострадавшим от пандемии, выплачено в общей сложности почти 705 миллионов рублей субсидий на зарплату. Как сообщили ИА "Высота 102" в УФНС России по региону, в первые числа июня за май выплачено 55 млн рублей.
Напомним, размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда, составляющей 12 130 рублей на количество работников в марте 2020 года, - в отношении организаций и на количество работников в марте, увеличенное на единицу, - в отношении индивидуальных предпринимателей. Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии равен величине минимального размера оплаты труда - 12 130 рублей.
Проверить право на получение субсидии можно в сервисе ФНС России "Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях". В том случае, если налогоплательщик имеет право на получение субсидии, следует подать заявление по специальной форме на сайте ФНС России на специальной промостранице "Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства".
Удобнее всего это сделать через Личные кабинеты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Кроме того, организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим наемных работников, в обязательном порядке необходимо представить отчетность СЗВ-М в Пенсионный фонд РФ – это одно из обязательных условий для представления субсидий.
Для оперативного рассмотрения заявления необходимо это сделать в кратчайшие сроки, но не позднее 15 июня. 

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