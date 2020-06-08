Перчаточный режим в Волгоградской области отменят из-за жары





Оперативный штаб рассмотрит сегодня возможность отмены обязательного ношения перчаток в Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102", в регионе установилась высокая дневная температура воздуха и в ближайшие дни ожидается ее повышение. В связи с этим губернатор Андрей Бочаров поручил до конца дня рассмотреть и принять решение по вопросу обязательного ношения перчаток.

В оперштабе пояснили, что предлагается носить перчатки не в обязательном, а добровольном порядке. В качестве альтернативы - регулярно мыть руки хозяйственным мылом и использовать антисептики.

Одновременно с этим оперативному штабу, рабочим группам при оперативном штабе дано поручение до конца недели подготовить предложения о возможности смягчения ограничительных мер с учетом мнения главного государственного санитарного врача по Волгоградской области, Клинического совета Волгоградской области по борьбе с коронавирусной инфекцией, областного комитета по здравоохранению.



