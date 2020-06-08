В Волгограде танки заново покрасят к июньскому параду Победы

Общество 08.06.2020 10:19
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08.06.2020 10:19
Для обновления военной техники, которую 24 июня задействуют в волгоградском параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, израсходуют около 700 литров краски. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ЮВО, обслуживание техники, ее чистка, покраска, замена жидкостей пройдет на развернутых пунктах. Для подготовки к праздничным мероприятиям порядка 40 единиц техники привлечено 25 военнослужащих В механизированной колонне военной техники на параде будут представлены реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «МСТА-С», «Хоста», зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», «Стрела-10», противотанковый комплекс «Штурм-С», ремонтно-эвакуационная машина «РЭМ-КЛ», УАЗ «Патриот», а также историческая техника: автомобили «Виллис», ГАЗ-69, ЗИС-5 мотоцикл М-72. Возглавит колонну, по традиции, легендарный танк Т-34.
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