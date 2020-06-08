В Волгоградской области перевернулась машина с подростком за рулем

Происшествия 08.06.2020 10:13
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08.06.2020 10:13
В Волгоградской области в ДТП пострадал 16-летний подросток, который не имел права управлять автомобилем. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в шестом часу утра юноша сел за руль восьмерки и поехал по автодороге «Куликовский-Хоперский-Новониколаевский». На 6 километре подросток не справился с управлением и машина опрокинулась. В результате ДТП несовершеннолетний водитель попал в больницу.
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